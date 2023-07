I Verdena allo Spilla Festival 2023, tutto pronto per il concerto alla Mole Vanvitelliana

ANCONA - “Volevo Magia” è il nuovo album dei Verdena uscito venerdì 23 settembre 2022 su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music, vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it.

Al nuovo disco ha fatto seguito un tour, che ha registrato sold-out per quasi tutte le date e che ha portato i Verdena nei più importanti club italiani. Dopo aver annunciato un ultimo grande appuntamento a chiusura delle date del tour indoor, saranno impegnati in tour europeo, ed un tour per estate 2023, che li vedrà protagonisti nei migliori palchi italiani, tra cui quello dello SPILLA FESTIVAL.