I venerdì del Medioevo: centro studi "Fraternitas Studiorum"

Ciclo di tre visite guidate a cura del Centro Studi "Fraternitas Studiorum" alla scoperta della chiesa di Santa Maria della Piazza : il primo incontro (15 luglio) sarà sul tema "Dalla Basilica alle nuove forme del tempio cristiano"; il secondo (22 luglio) approfondirà con nuove interpretazioni la storia e i simboli nella facciata; il terzo (5 agosto) si soffermerà sul messaggio del portale : da Adamo all'Apocalisse.

Gli incontri sono gratuiti ed inizieranno alle ore 17 dal piazzale antistante la Chiesa.



Insieme ai tre incontri, il programma dei venerdì si completa con due visite guidate : il 29 luglio a Sassoferrato ed il 26 agosto all'Abbadia di Fiastra. I partecipanti saranno accompagnati da volontari e sono previsti solo i costi per i pranzi e l'ingresso al chiostro dell'Abbadia. Cinque occasioni per calarsi nella storia, l'arte e la spiritualità del medioevo non solo appassionati.