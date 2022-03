Incontri, i cammini che attraversano insieme l’Appennino umbro-marchigiano

Fabriano - Gli organizzatori e le associazioni coordinatori dei Cammini fra Marche ed Umbria, si incontrano il 3 aprile a Fabriano presso la sala Convegni del Museo della Carta. L’obiettivo del convegno è di presentare il territorio dell’Appennino Umbro Marchigiano unito e coeso e di promuovere l’ambiente e la cultura del camminare come strumenti di sviluppo economico e sociale. ?Si vuole ripartire dai territori montani, creando collaborazioni partecipate che possano supportare l’organizzazione dei cammini e l’accoglienza dei pellegrini in tutte le zone di Marche e Umbria. Nell’ottica di un turismo lento in forte crescita economica a livello italiano e europeo, le associazioni delle due regioni si uniscono e camminano insieme.

?Alla fine dell’evento si formalizzerà un patto di collaborazione e sostegno tra tutti i cammini presenti per formare una rete sinergica tra cammini, che si integrano e intersecano nell’Appennino Umbro Marchigiano.

L’evento è ideato e promosso da Università del Camminare in collaborazione e con il patrocini di Regione Marche e Città di Fabriano, con: Marche Tourism e Federtrek. Coordinatore del convegno è Paolo Piacentini, Consigliere per i Cammini e degli itinerari Culturali per il Ministro della Cultura (MIC).

?

Programma del Convegno:

Domenica 03 aprile 2022 ore 15.00 Sala conferenze Museo della carta e della filigrana, Fabriano



Ore 15:00 - Saluti istituzionali

Gabriele Santarelli, Sindaco di Fabriano

Guido Castelli, Assessore Regione Marche

Chiara Biondi, Consigliere Regione Marche

?Ore 15:15 “Il valore storico ambientale dell’Appennino Umbro Marchigiano”

Jacopo Angelini, Università del Camminare



Ore 15:30?“I Cammini nelle Marche”

Alberto Mazzini, Regione Marche settore Turismo



Ore 15:45

“I Cammini in Umbria”

Gigi Bettin, Autore



Ore 16:00

“ Il Cammino Delle Terre Mutate”

Presentazione Della Guida: Seconda Edizione

Francesco Senatore, Federtrek



Ore 16:15 ?“Il Cammino Dei Cappuccini”? Frà Sergio Lorenzini



Ore 16:30 “Il Cammino Delle Abbazie Lo Spirito E La Terra”? Maurizio Serafini, Universita’ del Camminare



Ore 16:45 ?“Alta Via Delle Marche “ ?Ruben Marucci



Ore 17:00

“Il Cammino Del Duca”

Università di Urbino



Ore 17:15

“La Via Di Francesco per Gerusalemme” e “Il Cammino Francescano della Marca”?Maurizio Serafini, Associazione il Viandante



Ore 17:40

Conclusioni?Paolo Piacentini?

Silvia Spinelli, Università Del Camminare ????Per informazioni: Università del Camminare 3482810180