Hallowink 2020: il walk in day da paura in piena sicurezza

Domenica 1 novembre nello studio Ants Tattoo Atelier di Ancona torna il Walk in day Hallowink 2020. Seguendo tutte le norme anti contagio ed evitando assembramenti. dalle ore 11,00 i clienti potranno senza appuntamento farsi tatuare dal proprio artista preferito tra Alex Santucci, Chiara Akamon, Nabestiaccia, Misci Gale, Meg Alomane e Giglio Boi.

Lo studio si trova in via Vecchia del Pinocchio,33. Per ulteriori informazioni: 071/9736830.