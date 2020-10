Halloween ride: la paura sfreccia sulla "pumptrack"

Domenica 1 vovembre arriva la gara mozzafiato di Halloween, a bordo delle mountain bike, sull'avventuroso pumptrack di Ancona che si trova all'interno del country house L'isola che non c'è, a Sappanico. Gli atleti si sfideranno dalle 14:30 nelle seguenti categorie: giro cronometrato in pumptrack per ragazzi e bambini, gara ad inseguimento per adulti e dirt best trick.

L'evento è aperto a tutti ma il tesseramento per partecipare alla gara è obbligatorio.