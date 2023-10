Halloween da paura, a Montesicuro la bara originale del film Dracula girato da Francis Ford Coppola

ANCONA - Il film Dracula di Francis Ford Coppola sbarca a Montesicuro. Come? Con la sua bara originale che sarà possibile vedere tra le vie del borgo per la festa di Halloween che ci sarà domani. È la terza edizione per la frazione e quest’anno è patrocinata dal Comune di Ancona. Tutto avrà inizio alle ore 18 con un aperitivo a tema di benvenuto al bar del borgo. Le vie di Montesicuro saranno animate da spaventapasseri, streghe, vicoli allestiti a tema, tutto rigorosamente realizzato artigianalmente dai residenti. Si prevede uno scenario spettrale è molto suggestivo.

Halloween a Montesicuro prende ispirazione dal Messico “El Dia de los Muertos” una celebrazione dedicata ai defunti che ha un forte significato spirituale. Questa celebrazione ha profonde radici culturali e religiose, combina l’influenza indigena messicana con elementi cattolici, creando un’esperienza unica e significativa. Si narra che in questo giorno i nostri cari omaggiandoli con fiori, colori e dolci tornino per farci visita. Le sorprese animate saranno curate a titolo di volontariato dagli artisti dell’Associazione La Luna Dance Center.