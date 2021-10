Festa di halloween: il concorso per la zucca più bella

Castelferretti si riscopre capitale di Halloween. Dopo la pausa del 2020 dovuta alla pandemia, domenica 31 ottobre piazza della Libertà e piazza Albertelli tornano a popolarsi di fantasmi, zombie e vampiri grazie alla Festa di Halloween, organizzata dal Comune di Falconara in collaborazione con i commercianti del paese.

Dalle 15.30 alle 19 animatori, stand di caramelle e zucchero filato regaleranno ai più piccoli un pomeriggio ‘da brivido’. Sarà anche decretata ‘La Zucca più bella’, nell’ambito di un concorso avviato nel 2019. Sin dalle 15.30 il Clown Riga animerà piazza della Libertà con giochi e magie per i bambini, mentre in piazza Albertelli i piccoli troveranno tavoli e panche per svolgere attività artistiche organizzate dalle educatrici. Sempre nell’area di piazza Albertelli, nella parte che si affaccia su via XIV Luglio, ci saranno gli ‘animaletti cavalcabili di peluche’, che camminano alla velocità di quattro chilometri orari. Anche la musica sarà ‘terrificante’ e tra le due piazze sarà presente uno stand con caramelle, croccanti e zucchero filato. Per il concorso delle zucche intagliate saranno allestiti due gazebo, dove le creazioni resteranno in esposizione fino alle 17, orario in cui saranno scelte le tre migliori. Gli autori delle zucche più belle riceveranno premi offerti dai commercianti di Castelferretti.

In occasione della festa saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta nelle piazze Albertelli e Libertà, mentre sarà in vigore il divieto di transito, dalle 15 alle 20, in via Bissolati e via Mauri nel tratto compreso tra via XIV Luglio e Tommasi.