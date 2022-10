Caccia ai fantasmi e festa per adulti e piccini: l'evento di Halloween in giro per il borgo

Come ogni anno i fantasmi cercano di infestare Camerano e spaventare i suoi abitanti. Quest’anno ci sono riusciti e si sono nascosti per le vie del borgo. «Da soli non riusciamo ad acciuffarli tutti! Abbiamo bisogno del tuo aiuto.

Seguendo le tracce lasciate dai fantasmi, risolvendo enigmi e indovinelli e decifrando messaggi segreti, arriveremo dritti a loro.

Come un provetto acchiappa fantasmi catturali tutti e rinchiudili all’interno della prigione Ricotti!- scrivono in una nota gli organizzatori dell'evento- dopo la caccia fermati in Piazza Roma per la festa di Halloween organizzata dal Comune di Camerano con lo spettacolo di danza aerea della compagnia Revolè, i Ten's Celebration, dolcetti, palloncini e zucchero filato»



Domenica 30 e lunedì 31 ottobre dalle ore 15:00 nel centro storico di Camerano.

Attività per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. Gioco a squadre (consigliamo un numero massimo di 4-5 partecipanti per squadra).



Punto di ritrovo: Ufficio IAT di Camerano, Piazza Roma 26.

Durata: 1 ora circa.

Costo: 5€ (bambini e adulti).



Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.



L’evento si svolge all’aperto e in caso di maltempo verrà annullato.