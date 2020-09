Gualazzi spicca il volo alla Fenice: tutte le informazioni sul concerto

Martedì 22 settembre Rapahel Gualazzi sarà in concerto a Senigallia per una tappa del suo “Ho un piano in tour”. Il live si terrà al Teatro La Fenice e avrà inizio alle ore 21. Biglietti disponibili online su TicketOne da 40 a 57 euro.

Classe 1981 e originario di Urbino, Raphael Gualazzi è un cantautore e pianista di straordinario talento, che è arrivato alla ribalta grazie alle sue varie partecipazioni a Sanremo. I concerti dell'eclettico artista saranno l’occasione per ascoltare dal vivo anche i grandi successi del cantautore e compositore, che sarà accompagnato sul palco dalla sua band di straordinari musicisti.Nel nuovo tour 2020, prodotto da Massimo Levantini per JustmeLevarco, Gualazzi porterà ancora una volta in teatro la qualità musicale, l’eclettismo, la forza interpretativa e l’eccezionale virtuosismo che lo hanno portato ad oltrepassare i confini italiani, arrivando a conquistare le vaste platee internazionali.