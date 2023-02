GROTTE ROMANTICHE - San Valentino alle Grotte di Camerano

Per la festa degli innamorati anche quest’anno le Grotte di Camerano si vestono di rosso.

Da sabato 11 a domenica 19 febbraio verrà proposto un ricco calendario di eventi che vedranno la collaborazione con artisti, botteghe e cantine locali.



Nei weekend dell’11-12 e 18-19 febbraio, accolti da un dolce omaggio di benvenuto, realizzato dalla bottega Mente Locale di Camerano, con delle visite guidate vi accompagneremo in un’atmosfera intima e misteriosa in un lungo percorso che si snoda nel sottosuolo del borgo di Camerano tra tenebrose leggende, misteriose cospirazioni, fatti realmente accaduti e molto altro. Rispetto alla visita classica il percorso di visita sarà più esteso.



Sabato 11 febbraio in orario pomeridiano e serale la visita guidata sarà abbinata ad un concerto di arpa celtica: le musiche medievali e settecentesche dell'arpa di Annalisa Cancellieri e la sua splendida voce vi trasporteranno indietro nel tempo, immersi nella suggestiva cornice della Grotta Ricotti.



Apertura speciale delle Grotte di Camerano, martedì 14 febbraio: in occasione della festa di San Valentino la visita guidata sarà corredata di un gustoso aperitivo con prodotti locali accompagnato da un calice di Rosso Conero. L'aperitivo è realizzato in collaborazione con Mente Locale.



Nel pomeriggio di domenica 18 febbraio potrete prendere parte ad una visita guidata con degustazione finale di alcuni vini prodotti dall’Azienda agraria Angeli di Varano. Esperti viticoltori vi porteranno alla scoperta del Rosso Conero, vino protagonista del Conero.



Per maggiori informazioni prenotazioni rivolgersi all’UFFICIO IAT di Camerano.

https://www.operaturismo.it/grottedicamerano/



0717304018 (attivo tutti i giorni nei seguenti orari 9:30-12:30 e 15:30-18:30).