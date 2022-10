"Grotte fuori dal tempo", la città sotterranea si tinge di rosso per Halloween

Dal 29 ottobre al 1 novembre ci si potrà immergere nel mondo nascosto della Città Sotterranea in un’atmosfera magica senza tempo. Le Grotte di Camerano si tingono di rosso nei giorni più spaventosi dell’anno. In un lungo percorso che si snoda nel sottosuolo del borgo di Camerano sarete guidati alla scoperta di tenebrose leggende, misteriose cospirazioni, fatti realmente accaduti e molto altro. Visite guidate di 80 minuti circa (solo per l’occasione il percorso di visita sarà più esteso). Partenza dalla biglietteria in P.zza Roma, 26.



Costo: 12€ biglietto intero e 10€ biglietto ridotto.



Info: 071 7304018 - info@turismocamerano.it