Natale in musica: parte il tour della Grilli’s band e del coro Andrea Grilli di Sirolo

SIROLO - Dopo un’estate infuocata, è tempo di vin brulè, caldarroste e… musica natalizia. Tra luci, addobbi e suoni la Grilli’s band ritorna con ‘The sound of XMas’, un viaggio musicale che ripercorre le più famose melodie della tradizione popolare in versione pop, rock e gospel. Un programma avvincente ed inedito per immergersi completamente nella magica atmosfera del Natale. Il viaggio partirà da Senigallia domenica 27 novembre, nella location dell' auditorium San Rocco alle 21. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’ingresso è gratuito ed inserito negli appuntamenti corali domenicali delle settimane dell’Avvento.

Dirige il Maestro Samuele Barchiesi, accompagnato dalla band, mentre al pianoforte ci sarà Nicoletta Latini e alla tastiera Francesco Moscara. La prima tappa sarà densa di emozioni anche grazie all’ospite della sera, Nino Gogishaivili, che si esibirà in alcuni brani operistici. La band di Sirolo allieterà tutti i weekend del mese di dicembre grazie al nutrito cartellone, presto pubblicato online sulla pagina Facebook del coro in prossimità delle tappe previste. Camerano, Castelfidardo, Staffolo, Polverigi, Numana, Falconara Marittima.