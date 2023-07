Grilli’s Band, ma anche opera e tenori internazionali: Senigallia festeggia i 90 anni della Rotonda a mare

SENIGALLIA - Giá ripartito il tour estivo nello splendido Borgo Marinaro di Porto Recanati, del gruppo Grilli’s Band e coro Andrea Grilli di Sirolo che rompe artisticamente il ghiaccio...in una serata estiva bollente. Prossima data: Senigallia, in piazzale della Libertá, domenica 23 luglio ore 21:30 in occasione dei festeggiamenti del 90esimo anniversario della Rotonda a Mare.Il Maestro Marco Santini accompagnerá molti dei brani in programma, con le note del suo violino, per poi regalare al pubblico una parte del suo repertorio.

Il Tenore Omar Jokhadze ed il soprano Nino Gogichaishvili, delizieranno il pubblico con brani operistici, accompagnati alla tastiera da Nicola Jokhadze. Il tutto presentato e raccontato da Pino Cesetti. Una serata organizzata dall'amministrazione Comunale ad ingresso gratuito. Si proseguirâ con altre serate nei comuni di Sirolo, Falconara Marittima, Osimo, Numana e Civitanova.