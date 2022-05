Grand Tour Musei nelle Marche: il programma tutto da scoprire al Museo archeologico delle Marche

Prezzo non disponibile

Dal 14/05/2022 al 18/05/2022

Il legame che fin dall’antichità unisce l’uomo e l’ambiente è il protagonista del Grand Tour Musei nelle Marche, da sabato 14 a mercoledì 18 maggio al Museo Archeologico Nazionale delle Marche.

Il ricco calendario di eventi si ispira al tema dell’ICOM: Il Potere dei Musei e offre uno spunto per riflettere sul ruolo strategico che gli istituti museali possono assumere nel contesto culturale e sociale del nostro territorio e sulla loro capacità di incidere nella realtà che ci circonda e nella vita della comunità. In occasione della Notte Europea dei musei, sabato 14 maggio, l’orario di apertura sarà prolungato fino alla sera a partire dalle 19.30 fino alle 22.30 al prezzo simbolico di 1 euro.

Ecco il programma delle iniziative del M A N Marche:

Domenica 15 maggio

Ore 15.00 La Bellezza in un tocco

Esperienza multisensoriale basata sull'esplorazione tattile di originali in grado di svelare a piccoli tocchi le meraviglie archeologiche e artistiche di Palazzo Ferretti, per un patrimonio culturale per tutti.

Ore 16.30 e 17.30 La natura in una stanza. Il rapporto tra uomo e ambiente nel mondo antico

Un percorso speciale nelle sale del cinquecentesco Palazzo Ferretti tra scenografiche decorazioni e significativi reperti archeologici alla scoperta delle profonde relazioni che da sempre uniscono gli uomini alla natura.

La magia dei colori naturali

Un laboratorio didattico per bambini sul tema del colore nell’antichità, per avvicinarsi in maniera creativa al mondo naturale.

Martedì 17 maggio

Ore 10.30 La natura in una stanza. Il rapporto tra uomo e ambiente nel mondo antico

Visite guidate

Ore 16.00 La natura in una stanza. Il rapporto tra uomo e ambiente nel mondo antico

Visita guidata, a seguire: La magia dei colori naturali, Laboratorio didattico per famiglie

Mercoledì 18 maggio Giornata Internazionale dei Musei

Ore 10.30 La Bellezza in un tocco

Percorsi multisensoriali al Man Marche

Ore 15.00 La Bellezza in un tocco: natura e ambiente

Esperienza sensoriale con gli studenti dell'IIS Podesti-Calzecchi Onesti

Visite guidate e percorsi tattili a cura di Amanda Zanone con laboratori creativi a cura di Giulia Sampaolesi.

La prenotazione alle visite guidate, ai percorsi multisensoriali e ai laboratori didattici è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 071 202602.