Ventennale del Teatro delle Muse: tutto pronto per il "Gran concerto": i brani e gli artisti

ANCONA - Festa grande, allegria e una musica travolgente eseguita da veri professionisti per celebrare il ventennale del teatro delle Muse di Ancona. Il concerto del 28 novembre al Ridotto sarà di quelli che non si dimenticano. Il “viaggio nella musica” propone brani come Schubert, Porro, Paisiello, Velasco e Rossini, per il violino di Serena Cavalletti, le chitarre esperte di Massimo Agostinelli e Andrea Zampini e la voce del mezzosoprano Chiara Guglielmi. Poi pezzi di Sting, Beatles, Steve Wonder e i brani di Farrauto, Cohen e Piazzolla. Si esibiranno Maurizio e Stefania Di Fulvio alla chitarra. Per il gran finale, saranno la chitarra di Josep Marzano e il pianoforte di Ema Popivoda ad allietare la platea

I festeggiamenti per l’anniversario delle Muse si aprono a tutta la regione Marche, tanto che saranno molte le persone che vengono anche da fuori provincia. Con ingresso dalle ore 19, ad offerta libera per beneficenza, a favore della residenza protetta Villa Almagià, il teatro Ridotto delle Muse di Ancona si prepara all'evento organizzato da Rotary Club Ancona-Conero e il Comune di Ancona.