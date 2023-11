L'albero di Natale si accende sulle note del Gospel

ANCONA - Torna il Gospel in città e per l'evento più importante di tutto il periodo natalizio : l'accensione dell'albero. Miky C & The Bright Gospel Voices, l'unico coro gospel della provincia di Ancona guidato da Michela Casamassima e diretto da Alessandro Lazzari, si esibirà in piazza Roma sabato 2 dicembre dopo le 18. «Un coro rinnovato e con tantissimi nuovi coristi- spiega Michela Casamassima- vi aspettiamo per celebrare l'inizio delle festività natalizie tutti insieme».