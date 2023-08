Gnocchi in piazza e tanto divertimento: torna la festa della Quercia

Dal 24 al 28 agosto torna a Castelbellino Stazione la Festa della Quercia, la kermesse più golosa della Vallesina che abbina divertimento ai sapori del Festival degli Gnocchi in piazza. Organizzata dalla Pro loco di Castelbellino, con il patrocinio del Comune, la manifestazione, giunta alla sua 33esima edizione, riparte dopo un lungo periodo di stop iniziato quattro anni fa con il covid e l’emergenza sanitaria: «La nostra associazione, dopo la pausa imposta dalla pandemia, sta tornando lentamente alla normalità – sostiene il presidente della Pro loco Enzo Animobono, in rappresentanza del Direttivo -. Divieti e restrizioni dovuti al covid avevano comportato un blocco totale delle attività: ora, dopo quattro anni, siamo finalmente pronti a ripartire».

La cinque giorni animerà piazza Kennedy e il parco “Le Querce” tra profumi, colori, suoni e sapori della Festa. Un centinaio i volontari della Pro loco, di tutte le età, impegnati nella preparazione degli gnocchi per l’11esimo Festival degli Gnocchi in piazza che tutte le sere porterà a tavola piatti preparati secondo le tipiche ricette marchigiane di una volta: dall’impasto, lavorato da sapienti mani, al condimento, gli gnocchi sono il prodotto tipico che la Pro loco di Castelbellino da sempre si impegna a riscoprire e a valorizzare, rievocando quei sapori antichi tramandati da generazioni. Tra le ricette più sfiziose, gli gnocchi allo Scoglio (giovedì e venerdì) e quelli ‘Arca di Noé’ con ragù bianco di tanti pesci misti senza gusci (da sabato); non mancheranno gli gnocchi al cinghiale, all’anatra, alla Tirolese ma anche vegetariani alla Trapanese. Per i secondi, si potrà scegliere tra spezzatino di cinghiale, trippa alla marchigiana, fagioli con le cotiche, grigliate di carne con filetto di maiale al pepe verde, cresciole di polenta e bruschette ricche di gusto e colore. Proposte anche per i vegetariani. Giovedì e venerdì, il menù si arricchisce con piatti di pesce. In caso di pioggia, la manifestazione gastronomica si svolgerà ugualmente, con oltre 600 posti a sedere al coperto.

Il programma