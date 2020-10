Gli anni di Lele, il primo romanzo di Mirco Brega debutta a Montecarotto.

Venerdì 16 ottobre alle 21.15 presso il Teatro Comunale di Montecarotto, l’Amministrazione Comunale ospita il primo evento autunnale dedicato alla letteratura. È proprio il montecarottese ed ex sindaco Mirco Brega ad aprire questa piccola rassegna, con il debutto del suo primo romanzo, “Gli anni di Lele”, edito da Affinità Elettive.



Un romanzo affascinante e poetico nel quale ritrovare suggestioni e ricordi, ma anche riflessioni civili e intimistiche, raccontate nell’arco di vita di Lele, un bambino che diventa uomo, vivendo la propria esistenza nella storia del Novecento. Il piccolo Lele è un sognatore: ai banchi di scuola preferisce la caccia alle tigri o alle quaglie con la fionda. Finché non lo mandano in guerra e sale per la prima volta su un treno. Finirà in un campo di prigionia, dal quale ritornerà pelle e ossa sotto una pesante divisa russa, ma con una nuova coscienza. Diventa così protagonista e spettatore degli scenari che attraversano l'Italia. Assunto al cantiere navale, partecipa fin dagli inizi alle lotte operaie, agli scioperi, alle manifestazioni. Vive con coraggio gli anni di piombo; con estraneità l'edonismo consumistico degli anni '80 e con delusione e distacco la fine della Prima Repubblica. Un affresco storico-politico che copre gli ultimi ottanta anni del trascorso '900, raccontato attraverso le esperienze lavorative e personali, talvolta intime e toccanti, di un uomo che farà della coerenza ideale la sua vera compagna di vita.

La presentazione verrà accompagnata dalla lettura di alcuni passi del romanzo, da parte dell’attrice e regista Silvia Bertini, già presidente dell’associazione culturale Magma. L’ingresso è libero e gratuito previa prenotazione, nel rispetto delle norme per il distanziamento sociale, inviando un messaggio Whatsapp al 327 8587252.