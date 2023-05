Giusi Baldoni e Maria Chiara Pepa presentano "L'alchimia della rosa" alla Libreria Mondadori di Loreto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

LORETO – Sarà presentato Sabato 13 maggio presso la Libreria Mondadori di Loreto (allo Spazio Conad di Via Buffolareccia), alle ore 18, "L'alchimia della rosa", il nuovo libro di Giusi Baldoni e Maria Chiara Pepa, disponibile da qualche giorno nelle librerie e online. Un romanzo di formazione, che, attraverso la simbologia, ci racconta il viaggio interiore della protagonista. Una ragazza che si porta dietro tutti i condizionamenti sociali, genetici, storici con i quali il mondo femminile deve fare i conti quotidianamente. E che un giorno sente di dover salvare la bambina che é dentro di lei di non diventare donna a tutti gli effetti. Il viaggio affronta quattro avventure particolari, ognuna delle quali é legata a uno del quattro elementi di cui siamo composti (fuoco, acqua, terra, aria), che porteranno la protagonista a sciogliere dentro di sé i condizionamenti e salvare la bambina che é in lei dal pericolo di non diventare mai pienamente donna. La trama Iris è vicina al suo trentesimo compleanno ma si sente molto lontana dai traguardi che sognava per se stessa. La lista degli obiettivi raggiunti è priva di spunti, il lavoro la mette costantemente di fronte a una dura verità, deve rimuovere gli ostacoli interiori che la rendono incapace di credere in se stessa. Lo vede bene nella sua relazione col capo, nonché con la sua rivale di sempre, rivale in amore ma anche immancabile promemoria di tutti i suoi fallimenti. In compenso, ha dalla sua due irrinunciabili amicizie e sarà sorprendente scoprire che Manuel e Maddi non sono i soli. Il ritorno improvviso di un'amica d'altri tempi la stupirà. Un viaggio di lavoro la porta nel castello di Gropparello, ammantato di un fascino dalle tinte cupe. La leggenda di Rosania apre la strada di un viaggio interiore, che condurrà Iris alle radici del suo sentire. I condizionamenti che bloccano l'espressione del suo femminile saranno smascherati. Riconoscerà la sua essenza come unione di femminile e maschile. Recuperare il suo maschile le permetterà finalmente di venire alla luce. Una storia di rinascita che ci accompagna nell'andare ad attingere alla nostra luce, aprendoci il cuore. Giusi Baldoni studia naturopatia e alchimia con specializzazioni nella ricerca interiore attraverso la floriterapia, il colore e la Kiniesiologia. Opera da circa 18 anni nel studio privato di Loreto, in provincia di Ancona. Ha già pubblicato "I doni dell'arcobaleno", dedicato alla gestione emotiva attraverso il linguaggio simbolico delle fiabe, Maria Chiara Pepa è laureata in Filologia moderna. Ha pubblicato alcuni studi sulla mitografia medievale al femminile. Insegna Italiano, Storia, Geografia presso Istituto Superiore di primo grado continuando per passione la ricerca sulle donne che hanno lasciato un segno nei Castelli d'Italia.