Volata verso le Europee, Giuseppe Conte al Teatro delle Muse di Ancona

ANCONA - Il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte sarà nelle Marche giovedì 16 maggio, e farà tappa a Pesaro e Ancona. Nel capoluogo l'ex premier incontrerà gli anconetani al Teatro delle Muse alle ore 20.30. SI parlerà di tutto ciò che non sta funzionando in questo nostro Paese, ma soprattutto delle risposte e delle soluzioni che il M5S pensa di offrire ai problemi che più preoccupano gli italiani: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi per l’ambiente e per la nostra sicurezza, fra leader mondiali che ci portano alle soglie della Terza Guerra Mondiale.