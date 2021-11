Giovani e dipendenze, se ne parla al webinar gratuito

Webinar informativo di Mondo Libero dalla Droga delle Marche. In base alla più recente Relazione Europea sulla Droga dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze: “La produzione e il traffico di stupefacenti sembrano essersi rapidamente adattati alle restrizioni connesse alla pandemia e abbiamo riscontrato pochi elementi che indichino importanti interruzioni nell’approvvigionamento. Le misure di distanziamento sociale possono aver inciso sul commercio al dettaglio di stupefacenti, ma questo sembra aver incrementato il ricorso a nuove tecnologie per facilitare la distribuzione della droga, accelerando probabilmente la tendenza registrata negli ultimi anni, di un mercato sempre più digitalizzato.”



“Nell’Unione Europea la droga “provata” più di frequente è la cannabis (47,6 milioni di maschi e 30,9 milioni di femmine).“Fra le recenti evoluzioni sul mercato delle sostanze illecite in Europa, in ampia misura correlate alla globalizzazione e alle nuove tecnologie, figurano l’innovazione nella produzione e nei metodi di traffico degli stupefacenti nonché l’affermarsi di nuove rotte del narcotraffico e la crescita dei mercati online. Nello scenario mondiale l’Europa è un mercato importante per le droghe, alimentato sia dalla produzione interna sia dall’importazione illecita da altre regioni”.

Ecco perché i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga delle Marche hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito intitolato “Giovani & Dipendenze”. “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione” scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, ed è questo che spinge i volontari a continuare con le attività di informazione e prevenzione.

L’incontro online si terrà Mercoledì 17 Novembre alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM e verrà presentato dal volontario Giacomo Tiberio. Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a mondoliberodalladroga.mc@gmail.com.