Il giovane Pergolesi: arriva l'incredibile storia di Lino e Viola

Al Festival Pergolesi Spontini con mamma e papà, con eventi a misura di bimbo. Domenica 13 settembre appuntamento nel centro storico di Jesi con la caccia al tesoro musicale “Il giovane Pergolesi”; sabato 19 settembre al Teatro Spontini di Maiolati “L’incredibile storia di Lino e Viola”; martedì 22 settembre lo spettacolo musicale per famiglie “Il Gruffalò”. È una rassegna musicale a misura anche di famiglie con bambini il XX Festival Pergolesi Spontini che va in scena fino al 4 ottobre tra Jesi e Maiolati Spontini, con 13 appuntamenti di cui tre dedicati ai più piccoli. Il primo evento sarà domenica 13 settembre nel centro storico della città di jesi, con “Il Giovane Pergolesi”, una caccia al tesoro in musica, dedicata a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni, per scoprire l’opera del grande compositore di Jesi, liberamente ispirata al testo di Lorenzo Fiorito ed in collaborazione con Tree Park. I brani pergolesiani saranno eseguiti dai Solisti della Scuola Musicale G.B. Pergolesi di Jesi: al flauto Michele Di Pietropaolo e Arnau Mazzarini, al violino Giacomo Abiusi, Tommaso Scarponi e Riccardo Lunardi, alla chitarra Nicola Gagliardi.

Due i turni di gioco, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. Appuntamento di fronte al Teatro Pergolesi in Piazza della Repubblica, mezz’ora prima dell’inizio della caccia al tesoro. Nella caccia al tesoro in musica, i bambini sono invitati a seguire la mappa, scoprire gli indizi, risolvere gli enigmi, mentre la musica li accompagnerà alla scoperta di Giovanni Battista Pergolesi. Ci sarà anche un premio finale a sorpresa per tutti! Il percorso sarà all’interno del Centro storico di Jesi (mai al di fuori delle mura). I bambini partecipanti saranno divisi in squadre ed ogni squadra sarà accompagnata da un educatore di Tree Park. L’evento rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid. Quota di partecipazione 5 euro.