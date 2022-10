Chiostri e giardini monastici, visita guidata per le giornate FAI d'autunno

FABRIANO - Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le “Giornate FAI d’Autunno”, il grande evento autunnale di piazza, giunto all’undicesima edizione, che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, grazie al contributo di privati, cittadini, aziende e istituzioni, opera per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Nella realtà del territorio di Fabriano, Genga, Arcevia, Sassoferrato, il FAI è attivo da venti anni per promuovere la conoscenza dei beni presenti avvalendosi anche della partecipazione dei giovani studenti che vengono formati come Apprendisti Ciceroni dai docenti e dai volontari FAI. Nell’attività hanno preso parte fino ad oggi circa 2000 studenti.

In occasione delle giornate FAI di Autunno, il 15 e 16 Ottobre, in collegamento con oltre 700 luoghi d’Italia, il FAI sezione di Fabriano guidata dalla professoressa Rosella Quagliarini, con il patrocinio del Comune di Fabriano, presenterà Chiostri, Orti e Giardini monastici dal Medioevo ai giorni nostri, evidenziando la tematica della sostenibilità ambientale, storico naturalistica così come viene espressa nei Monasteri di Santa Margherita e San Luca e la tematica del verde in città con i Giardini Pubblici Regina Margherita. L’ascolto della Musica dall’Organo del Callido nella Chiesa di SS. Biagio e Romualdo sarà il suggello della spiritualità vissuta nei beni sopra presentati.

L’Assessore alla Bellezza Maura Nataloni sottolinea: «Anche in questa occasione il FAI come consuetudine guida alla scoperta di luoghi preziosi, percorsi spesso inediti o chiusi alle visite, bellezze artistiche che racchiudono segreti. Grazie al Fai si possono vedere luoghi straordinari, angoli nascosti, giardini antichi e scoprire luoghi immersi nel silenzio e nella pace che raccontano la propria storia. Ma quello che affascina negli appuntamenti proposti dalla Prof.ssa Rosella Quagliarini è la presenza dei giovani che diventano guide e che insegnano ad apprezzare arte e cultura. Le visite programmate dal FAI sono un’opportunità per tutti ed al tempo stesso anche per i giovani rappresentano un grande valore educativo e formativo. Conosciamo tempi di pace e di guerra. Accogliamo l’insegnamento di Unesco che nasce alla fine del secondo conflitto mondiale per costruire la pace e lo fa proprio attraverso l’educazione , la scienza e la cultura. È quindi encomiabile l’opera della Prof.ssa Quagliarini che sostiene l’educazione e la formazione dei giovani e con loro produce importanti eventi culturali».

L’evento si svolgerà a partire dai giardini pubblici Regina Margherita proseguendo attraverso il centro storico con la visita dell’Hortus Conclusus del Monastero di S Margherita; a seguire, la Chiesa di SS. Biagio e Romualdo con la presentazione dell’organo Callido a cura della Prof.ssa Organista Dirminti che darà un saggio in memoria di Mario Solinas; il percorso storico naturalistico si concluderà con la visita degli orti e chiostri del Monastero di San Luca. Gli ospiti dell’evento saranno guidati da 135 Ciceroni dell’Istituto Tecnico Merloni Miliani, Liceo Artistico Mannucci, Istituto Turistico Morea, Liceo Classico Stelluti e Liceo Scientifico Volterra.Orari di visita: sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 18, domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18.