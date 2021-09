Giornate europee del patrimonio: due giorni per scoprire le bellezze del territorio

Il 25 e il 26 settembre 2021 si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione ideata nel 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea con l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra gli Stati membri della Convenzione Culturale Europea del 1954. Il Ministero della Cultura (MiC) aderisce all’evento con lo slogan Patrimonio culturale: tutti inclusi! per diffondere e promuovere la conoscenza dei luoghi d’arte, rendendo possibile l’accesso a musei, monumenti e siti archeologici.



Un doppio evento attende il pubblico ad Ancona nell’area tra colle Guasco e Cappuccini che ospita l’anfiteatro romano:“Riconnessioni. Un percorso storico per immagini da Guasco al rione San Pietro”: mostra storico-fotografica organizzata dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per le Marche, in collaborazione con Assessorato Cultura, Politiche Giovanili, Turismo del Comune di Ancona, Biblioteca Comunale “Benincasa” di Ancona e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

La mostra sarà aperta al pubblico nei pomeriggi del 25 e 26 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, con inizio del percorso di visita in via Birarelli 39.



Aperture straordinarie dell’anfiteatro romano, organizzate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Oltre alle aperture del 25 e 26 settembre, dalle 9.00 alle 17.00, l’anfiteatro sarà visitabile anche nei giorni 2-3-9 e 10 ottobre, sempre con il medesimo orario. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...