XVIII giornata del trekking urbano nazionale: aperte le prenotazioni

Al via da oggi (lunedì 18 ottobre) all'Edicola (IAT turistico) di piazza Roma le prenotazioni per partecipare alla XVIII giornata del trekking urbano nazionale che quest'anno si svolgerà la mattina di domenica 31 ottobre all'ex manicomio di via Cristoforo Colombo. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, insieme con l'assessore alla Cultura Paolo Marasca, il direttore dell'Archivio di Stato Carlo Giacomini, la presidente dell'Associazione Zona Musica Beatrice Petrocchi, Natascia Zanni per Marche Teatro-Teatro del Canguro e Luigi Sfredda per Asur Marche. Collaborano infatti al trekking l'ASUR - Poliambulatorio e Direzione dell'ex Crass, l'Archivio di Stato di Ancona, l'associazione Zona Musica e il Teatro del Canguro.



Il tema indicato dal Comune nazionale capofila (Siena) per l'edizione 2021 è infatti la “sana follia”. Si va così alla scoperta di un sito di straordinario interesse, luogo a suo tempo di cura, di custodia e di sofferenza. La vicenda dell'Ospedale psichiatrico di Ancona, nato tra il '700 e '800, è un excursus nella storia della psichiatria italiana, dall'assistenzialismo dello Stato pontificio al fervore riformista napoleonico, dai progressi post unitari ai bombardamenti dell'ultima guerra. Le guide accompagneranno i partecipanti attraverso i suoi padiglioni ricchi di storia. Sono poi previsti anche momenti musicali a cura di Zona Musica. Tra i siti che fanno parte dell'itinerario vi sono anche il Teatrino del Piano gestito da Marche Teatro e la sede dell'Archivio di Stato di via Maggini, dove sarà allestita una piccola mostra documentaria con l'esemplificazione dei casi più frequenti di ricovero nell'ex manicomio.

Per prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili (e comunque entro la mattina del 28 ottobre), si può contattare il numero 339.2922855 dalle 10 alle 19 tutti i giorni, anche attraverso WhatsApp, oppure andare personalmente all'Edicola di Piazza Roma. Sono 13 i gruppi previsti e pertanto le partenze saranno scaglionate, dalle 9 alle 11, con appuntamento davanti all'ingresso del Poliambulatorio (viale Cristoforo Colombo 106). Il percorso durerà circa 2 ore e sarà organizzato in modo tale da garantire uno svolgimento fluido della visita, nel rispetto delle regole per la sicurezza sanitaria. Per partecipare sarà necessario disporre del Green pass.



