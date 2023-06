Giornata mondiale del rifugiato, il programma completo ad Ancona

Domani, 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del rifugiato, l’appuntamento annuale sancito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per commemorare l'approvazione, nel 1951, della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention Relating to the Status of Refugees) da parte dell'ONU e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo che, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza altrove.

Per celebrare la Giornata del Rifugiato anche quest'anno il Comune di Ancona ha realizzato una serie di eventi di sensibilizzazione che si svolgeranno alla Mole Vanvitelliana dal 20 al 24 giugno

Il programma

martedì 20 giugno, Giornata Mondiale del rifugiato :

SALA DELLE POLVERI ore 17.00 Saluti istituzionali Presentazione dei Progetti di Accoglienza SAI Ancona Città d’Asilo adulti e minori;

ore 17.30 Presentazione della MOSTRA videofotografica Multi Quotidiano a cura di Caterina Fattori - Progetto MSNA

ore 18.00 DI ACQUA E DI TERRA. Migrazioni e altri movimenti conferenza con Stefano Allievi, sociologo delle migrazioni

ore 19:30 Intervento a cura dell’associazione AMAD

ore 20.00 Aperitivo etnico.

Modera e cura la comunicazione Giacomo Giampieri, giornalista ÈTv Marche.

Presenti i BANCHETTI INFORMATIVI di JA Italia - UNICEF, Medici Senza Frontiere, Amnesty, AMAD, Refugees Welcome, TerzaVia, Still I rise