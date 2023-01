Giorno della Memoria, storie di donne: incontro e mostra fotografica

ANCONA - In occasione del “Giorno della memoria” la Commissione regionale pari opportunità promuove un incontro e una mostra con al centro le donne vittime delle atrocità compiute durante la Shoah e l’importanza di non dimenticare. L’appuntamento “La memoria al femminile”, parte integrante del programma celebrativo promosso dal Consiglio regionale, è per il 30 gennaio alle 9 nella sala “Pino Ricci” di Palazzo delle Marche, sede degli uffici dell’Assemblea legislativa.

Prevista la partecipazione del Prefetto di Ancona, Darco Pellos, e del Questore Cesare Capocasa. In apertura i saluti dei Presidenti del Consiglio, Dino Latini, e della Cpo, Maria Lina Vitturini. Nel corso dell'iniziativa interverranno Angelo Ventrone, docente di storia contemporanea presso l’Università di Macerata; Marco Cavallarin, autore del libro “La famiglia di piazza Stamira. Una famiglia ebraica anconetana nei fatti del Novecento”; Valentina Cicarilli, Vicepresidente dell’associazione “Casa delle memorie di Servigliano”.

Al termine verrà inaugurata la mostra “Do not forget” dell’artista e fotografa jesina Francesca Tilio, a cura di Massimo Vitangeli, che affronta e sviluppa il tema della conservazione delle memoria da un punto di vista femminile. In programma anche la presentazione di una piccola esposizione di opere dal titolo “Intanto i tedeschi maltrattavano gli ebrei; appunto noi eravamo di questi”, frutto della ricerca di Kamal Chand del liceo artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona, coadiuvato dal suo insegnante Andrea Sòcrati, nell’ambito di un progetto scolastico sulla Shoah. All’iniziativa parteciperà anche un gruppo di studenti dello stesso liceo. Intermezzi di musica klezmer con Stefania Donzelli (soprano) Serena Cavalletti (violino) e Marco Monina (chitarra).