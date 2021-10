Corso di Musical, alla Sonavox audizioni con Gio' di Tonno

Domenica 10 ottobre presso la scuola di Musica Sonavox di Ancona, in via xvv aprile 7, dalle 10 alle 13, si terranno le Audizioni a porte aperte con il cantante Gio’ Di Tonno. La prenotazione è obbligatoria al 3664049691

«Sarà un incontro per conoscere tutte le persone che vorranno iscriversi al corso di musical presso la struttura- spiegano SOnavox in una nota stampa- dove il performer supervisionera’ le attività per tutto l’anno scolastico. Si terranno anche 3 masterclass in sua presenza tra dicembre 2021 e giugno 2022. L’invito è esteso a chiunque abbia la passione per questo genere e voglia cimentarsi nel percorso. La direttrice Michela Casamassima ringrazia Gio’ Di Tonno e il suo collega e amico Gabriele Esposto per aver creato questa opportunità per la sua struttura e la città di Ancona».