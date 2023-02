"Notre Dame de Paris" torna ad Ancona: masterclass con Giò di Tonno

ANCONA - Torna "Notre Dame" ad Ancona". Sabato 25 febbraio presso la palestra Millennium (via vallemiano Ancona), si terrà la seconda master class con l'attore , perfomer del Notre Dame De Paris, Giò Di Tonno. Il corso è organizzato dalla direttrice della scuola di musica Sonavox, Michela Casamassima, e si svolgerà per l'intera giornata. Sarà incentrato sulla preparazione allo spettacolo che la compagnia di musical sta preparando per la prossima primavera.

Gio' Di Tonno è il supervisore del progetto con i Maestri Davide Giovagnetti , responsabile della preparazione teatrale, Eleonora Bedini, responsabile della preparazione coreografica e di Michela Casamassima, responsabile della preparazione canora dei ragazzi. Info e prenotazioni al numero 3664049691.