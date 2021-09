Concerti, Gianluca De Rubertis sul palco de "La mia generazione festival"

Un’entrata a sorpresa quella del cantautore Gianluca De Rubertis, che a cast annunciato fa il suo ingresso ufficiale a La Mia Generazione Festival.

L’artista pugliese salirà sul palco sabato sera, subito dopo l’esibizione del direttore artistico Mauro Ermanno Giovanardi, per presentare il suo nuovo album dal titolo “La violenza della luce”.Ed è proprio la title track del disco, cantata insieme a Brunori Sas, ad essere il primo singolo estratto e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 agosto.



“La violenza della luce” è il terzo album solista di Gianluca De Rubertis. Elegante e ricercato, ma semplice e pop al tempo stesso, il disco è stato anticipato dall'uscita del singolo “Pantelleria”. Amici di lunga data, i due cantautori non hanno mai avuto modo di collaborare artisticamente: il momento arriva in modo spontaneo. L'idea di Gianluca piace a Dario, che di lì a poco registrerà alcune delle parti vocali de “La violenza della luce” nel suo studio in Calabria, per poi inviarle a Milano, dove verranno mixate dalle sapienti mani di Enrico Brun.

Programma

11 settembre - Mole Vanvitelliana, Ancona: Ore 18,30 Selezioni Musicali al Calar del Sole - Lazzabaretto (ingresso gratuito). Dj set Carlo Chicco.

Ore 20,30 Concerti - Corte della Mole Vanvitelliana: