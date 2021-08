"Un giallo rosa shocking": Massimo Raffaelli protagonista del festival più giallo

Prezzo non disponibile

La quarta giornata del Festival del noir e del giallo civile Ventimilarighesottoimari inGiallo ha in programma l'incontro con Piera Carlomagno e il suo romanzo Nero Lucano e la lectio magistralis di Massimo Raffaeli dal tema Un giallo rosa shocking: Francoise Sagan, La guardia del cuore.

La kermesse continua domani 22 agosto partendo alle 18:30 all'Angolo Giallo - Giardini Scuola Pascoli con l'incontro con Piera Carlomagno che presenta il suo romanzo Nero Lucano.

Un assassino firma i suoi crimini lasciando al suo passaggio tracce che sembrano sberleffi: una mappa del territorio fin troppo dettagliata, una pagina dalla Divina Commedia. Una Matera invernale e inquietante fa da sfondo a una corsa contro il tempo sulle tracce di un serial killer implacabile. Per inseguirlo, in sella alla sua moto, Viola Guarino anatomopatologa chiamata per un sopralluogo sulla scena del delitto dovrà attraversare diverse sfumature di nero: dentro e fuori dall’animo umano.

L'appuntamento serale invece alle 21,30 sempre all'Angolo Giallo - Giardini Scuola Pascoli è con la consueta lectio magistralis del professor Massimo Raffaeli dal titolo Un giallo rosa shocking: Francoise Sagan, La guardia del cuore.

Il rosa e il noir sembrerebbero due generi letterari incompatibili eppure Francoise Sagan (1935-2014), l’autrice diciannovenne di un successo planetario quale Bonjour tristesse, è riuscita nell’impresa di riunirli scrivendo su commissione, in pieno 1968, La guardia del cuore. Ancora una volta il classico schema del triangolo amoroso viene utilizzato da Sagan sia per una introspezione dell’universo femminile sia per la ricognizione dei valori e dei miti che caratterizzano la borghesia francese del Novecento.

Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso libero, è comunque necessario prenotarsi direttamente sul sito Ciao Tickets oppure direttamente nel luogo dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio.