Genitori e bambini al tempo del Covid: un ciclo di conferenze per riflettere

Genitori e bambini al tempo del Covid è il tema del primo incontro del ciclo diritto al benessere al via oggi, 9 dicembre, alle ore 17,00 con i noti esperti Daniela Lucangeli e Ernesto Burgio. Il 10 dicembre, invece, si parlerà di quando le emozioni ci aiutano a star bene, ancora con la professoressa Daniela Lucangeli e la professoressa Patrizia Granata.

L'11 dicembre al via “Il mistero dei primi mille giorni di vita” a cura del professor Ernesto Burgio mentre il 12 dicembre partirà l'evento sul tema dei figli adolescenti oggi. Le conferenze saranno trasmesse in diretta streaming al link sul sito del Comune di Ancona.

L'iniziativa è a cura di Rete Città Sane Oms, alla cui guida è l'assessore ai servizi sociali e sanità del Comune di Ancona, Emma Capogrossi che ha ottenuto la fiducia da parte delle settanta città italiane aderenti alla rete.