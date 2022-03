Un gelato per l'Ucraina: doppio gusto giallo blu anche ad Ancona

Iniziativa nazionale lanciata al Sigep in contemporanea in molte gelaterie del territorio, troverete un gelato solidale destinato a raccogliere fondi per la popolazione colpita dalla guerra. Così la categoria ha deciso di mobilitarsi all’unisono ed è stato scelto proprio il 19 marzo – che è un sabato, giorno di maggiore affluenza in gelateria – festa del papà, pensando proprio alle immagini strazianti degli ultimi giorni, di padri costretti a separarsi dalle proprie famiglie, ad affidare i propri figli a sconosciuti per raggiungere il fronte.



E così sabato 19 marzo nella gelateria Gelato più in via XXV Aprile 28g, Ancona, potrete trovare il gelato dedicate Ucraina. Il blu è un gusto Cioccolato, il giallo un gelato Zabaione. L'incasso relativo alle donazioni legate a questi due gusti andrà a sostenere la campagna a supporto dell’Ucraina promossa da Emercency.