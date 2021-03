Ultimo appuntamento di Ciccì Coccò, il teatro sul comò, la rassegna online ricca di giochi, laboratori e spettacoli per passare un pomeriggio in famiglia. Domenica 21 marzo alle ore 17,00 va in scena in diretta streaming su piattaforma Zoom, il nuovo spettacolo di Campsirago Residenza: Il Gatto con gli stivali, un racconto per il digitale, immaginato e creato da Marco Ferro e realizzato con tutti gli artisti della compagnia (Marco Ferro, Stefano Pirovano, Valeria Sacco, Giulietta De Bernardi, Soledad Nicolazzi, Anna Fascendini); sonorizzazione a cura di Diego Dioguardi. Ambarabà che si terrà questa estate nelle piazze della provincia di Ancona

La fiaba del Gatto con gli stivali, tra i classici della letteratura per l'infanzia, è ben nota: un giovane ragazzo, rimasto orfano, riceve in eredità un gatto. Questi, grazie alle sue straordinarie doti, lo aiuta ad arricchirsi e a trovare una sua collocazione nel mondo, attraverso un susseguirsi ascendente di eventi, che culmina con il matrimonio del giovane stesso con la figlia del Re. L'evento ha una durata di circa 50 minuti. Biglietti in vendita su Vivaticket, al costo di 8 euro a famiglia. Biglietti al link dedicato. Per tutti i bambini che parteciperanno, è previsto un regalo speciale: un biglietto omaggio per il festival Ambarabà che si terrà questa estate nelle piazze della Provincia di Ancona. Informazioni: Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, biglietteria@atgtp.it, tel 0731.56590 (da lunedì al venerdì orario 9-13). Il giorno degli spettacoli per eventuali informazioni