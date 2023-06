"Dalla vigna alla tavola" sbarca nel pub storico di Ancona

ANCONA - E’ una pub storico di Ancona, al Piano San Lazzaro, il protagonista della tappa del 14 giugno del progetto Dalla Vigna alla Tavola, che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e delle birre dei birrifici marchigiani e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio.

Si tratta del Gasoline Pub, tempio da molti anni della buona birra declinata in numerosi stili. Grazie alla selezione di birre e birrifici di esperti sommelier che guideranno la degustazione, impareremo i segreti degli abbinamenti tra le pietanze e le birre.

È il cuore del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità.

Ad ogni incontro, chef e produttori raccontano agli ospiti le peculiarità dei piatti preparati, nonché la storia dei loro vini e birre, mentre i sommelier descrivono gli abbinamenti proposti. Quest’anno l’iniziativa ha un portale dedicato https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/ dove nella sezione eventi si possono trovare tutte le iniziative in programma giorno per giorno. Mercoledì 14 giugno quindi il Gasoline Pub, in via Lauro Rossi 10 ad Ancona, delizierà i palati dei presenti con piatti e birre del territorio. Inizio della degustazione alle ore 20,30, per prenotazioni: Corrado 3468832062.