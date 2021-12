Al Garage va in scena il Marche wine weekend: ecco il programma

Il Raval Family Christmas Garage entra nel vivo. Il prossimo appuntamento ospiterà il Marche Wine Weekend: ovvero degustazioni guidate con sommelier in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino. E per gli appassionati della musica in vinile, per tutto il weekend, sarà presente lo stand di Zamusica con vere chicche per amanti del rock e del pop. Al piano superiore del Garage saranno allestiti gli stand che ospiteranno 30 cantine vinicole tra le maggiori presenti su territorio regionale: dalla via del Verdicchio alle terre del Rosso Conero, passando dai colli del Pecorino e Passerina fino al gusto intenso del Lacrima. Da nord a sud, tutte le Marche saranno rappresentate in questo lungo weekend di degustazioni per conoscere a fondo i sapori della nostra terra.

E per far sì che l’utente possa calarsi a pieno nel mondo dell’enologia, saranno presenti dei sommelier che potranno accompagnare l’avventore in un viaggio attraverso il mondo del vino marchigiano. Per accedere alle degustazioni si potranno acquistare in cassa i token, ovvero dei gettoni al prezzo di 1,50euro, con cui effettuare gli assaggi: 1 token per un vino base; 2 token per le qualità riserva e superiore.

Le degustazioni si svolgeranno nei seguenti orari: venerdì 17 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 23.00, sabato 18 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 23.00 e domenica 19 dicembre, dalle ore 11 alle ore 23.00.