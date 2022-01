Al Garage arriva il market del disco: tre giorni nel mondo dei vinili

Ultimo appuntamento in programma per la carrellata di eventi natalizi al Garage. Dal 7 al 9 gennaio va in scena il Market del Disco. Dalle rarità in vinile alle stampe in cd, ad Ancona stanno per arrivare i migliori rivenditori e collezionisti di musica. Apertura con punto ristoro, vini e cocktail e musica di sottofondo con i dj. Dieci stand, quindici banchi di assortimento completo in vinile e cd. Dal Rock al Pop, New Wave, Punk, 60’s, 50’s, Soul, Funk e molto altro ancora. La rassegna degli appuntamenti natalizi al Garage chiude col botto. Dal 7 al 9 gennaio andrà in scena un evento per veri appassionati di musica. Ma soprattutto per cultori del vinile. Con la collaborazione di Zamusica, infatti, l’intero spazio al piano superiore si trasformerà in un market monotematico, dove il fil rouge sarà unicamente la musica.

Per un pubblico di veri appassionati, gli operatori chiamati a partecipare porteranno delle vere chicche introvabili: stampe originali, rarità, pezzi fuori produzione e vinili da collezione. Ma non mancheranno anche proposte trasversali e ultime uscite. Un appuntamento volto a richiamare intenditori, ma non solo. «La musica è uno degli assi portanti di questo nostro progetto - afferma Federico Pesciarelli della Raval Family - dunque, dopo aver toccato gli altri ambiti di nostri interesse come l’arte, il buon cibo e il buon vino, non poteva mancare un intero evento dedicato ad una delle passioni che da sempre caratterizza il dna delle nostre proposte. La musica, ma in particolare il vinile, rappresenta la cultura di ricerca a della qualità che da sempre differenzia le iniziative firmate Raval Family. E questo sarà solo un primo step verso quello che nell’arco del nuovo anno diventerà un percorso ancora più strutturato e ricco di novità».

Per tutto il weekend resteranno operativi in orario pranzo, aperitivo e cena i punti ristoro: dal food truck di Let’s mEat al bar curato da Raval e O Acqua O Vino. E poi The Smoking Tiger con i suoi specialty coffee e con tantissimi metodi di estrazione diversi e poi tisane, cioccolate e tanti soft drink. Lo spazio relax per tutti gli avventori è allestito insieme al negozio Bobeche Vintage Store. A completare l’offerta una roulotte, dipinta dall’artista RUN, da dove i dj diffonderanno le note musicali delle loro selezioni di sottofondo.

