"Garage" pronto per il Natale, gli eventi tra abiti vintage e arte comtemporanea

Garage è lo spazio polifunzionale appena sorto nel quartiere del Piano ad Ancona, grazie alla riqualificazione di un contenitore dismesso. La Raval Family ha, infatti, riprogettato gli interni e gli utilizzi di questo ambiente che si estende su due piani per un totale di 1.000mq. Al piano terra un vero e proprio locale pop-up con le proposte drink curate dal RAVAL e da O Acqua O Vino, lo street food di Let’s mEat e un corner dedicato agli specialty coffee della torrefazione The Smoking Tiger. Mentre al livello superiore la market area e art exhibition. Ovvero uno spazio allestito dalla Rinoteca, dedicato ai market e alle mostre che cambieranno ad ogni appuntamento.

Dentro al "Garage" | VIDEO

Gli eventi

La prima delle 5 aperture temporanee di Natale avrà come protagonisti gli abiti vintage del Gigolè Store, le opere dell’artista Marco Puca e l’installazione di arte contemporanea dell’artista Edoardo Caimi per mezzo dell’Associazione AN/CO (ANcona COntemporanea). Reduci del successo del popup store di Milano che è stato aperto per tutto il mese di novembre in corso di porta ticinese, Gigolè approda al Garage con il suo mirabolante carico di capi vintage selezionati e provenienti dal suo archivio. Un'ulteriore sfaccettatura di questo poliedrico negozio con sede a Chiaravalle che, da oltre 70 anni, cerca di abbattere gli standard e al contempo offrire una panoramica esaustiva sul mondo dell'abbigliamento contemporaneo.

Marco Puca, invece, è un noto artista e illustratore anconetano che al Garage presenterà l’opera dal titolo “Diecimila millimetri di passaggio”. Ovvero un disegno su carta di 10 metri rappresentante un paesaggio di passaggio. L’opera sarà accompagnata da un serie di piccoli lavori su carta inerenti alla morfologia terrestre. Dunque gli ingredienti per partire subito alla grande, ci sono tutti. Il Garage, tra l’altro, ha già ricevuto il suo battesimo durante l’evento Vinokilo che si è svolto lo scorso 29, 30 e 31 ottobre a cui hanno partecipato oltre 5mila visitatori. Per quanto riguarda l’installazione, si tratta di una scultura dell’artista milanese Edoardo Caimi. L’opera dal titolo “How to disappear” sarà esposta nella vetrina del Garage.

Il lavoro di Caimi indaga la contrapposizione tra il contemporaneo e il primitivo, il tecnologico e il tribale, la società consumista e la natura, cortocircuitando questi mondi sullo sfondo del moderno immaginario del disastro. Attingendo da culture suburbane e di periferia rurale, pratiche quali il graffito, l’utilizzo di materiali industriali e di elementi naturali all’interno di cornici narrative cosmogoniche e survivaliste, diventano nel lavoro di Caimi elementi per reimmaginare la contemporaneità dell’era della catastrofe. «La mission del Raval Family Xmas Garage è quella di far incontrare realtà variegate in luoghi sorprendenti, con un ampio pubblico che abbracci tutta la provincia di Ancona e non solo - spiega Federico Pesciarelli, socio della Raval Family -. La volontà è sicuramente quella di trasportare i visitatori alla scoperta di un quartiere in trasformazione, in un luogo recuperato e riconsegnato alla città di Ancona, dando spazio così ad artigiani, commercianti e creativi, tra buona musica, ottimi drinks e cibi deliziosi. Una vera novità di fronte alle solite iniziative natalizie».

Ticket e prenotazioni

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero gratuito. Si consiglia la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite per un accesso privilegiato

Anti-Covid

In ottemperanza alle norme igienico-sanitarie Covid-19:

È obbligatorio possedere il SUPER GREEN PASS per poter accedere all’evento

È obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’evento

È vietato l'ingresso alle persone con sintomi di malattie respiratorie acute