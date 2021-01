Allenatori calcio da sala: prorogate le iscrizioni

La Federazione italiana football sala comunica che vengono prorogate le iscrizioni al corso di allenatori di primo livello Coni calcio da sala fino a venerdì 15 gennaio alle ore 14,00.

Il corso si terrà nella modalità online a partire da lunedì 18 gennaio e prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni da 2 ore ciascuna, oltre ad un esame finale scritto per il conseguimento della certificazione Coni di primo livello di allenatore di calcio da sala. Per iscriversi è possibile contattare l'amministrazione al numero 393487502634/ 393493125140 o alla mail amministrazionefifs@gmail.com.