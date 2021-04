Francesco Arcuri: sperimentazione "immersiva" online

Musica per macchine sonore e singolo musicista, Roba Machine di Francesco Arcuri in programma l’8 aprile alle ore 21 su YouTube per Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri - promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con Amat – è una performance musicale immersiva.

Artista audiovisivo sperimentale e polistrumentista, Francesco Arcuri utilizza strumenti sia classici che non convenzionali. Ha collaborato con diversi artisti tra cui Vinicio Capossela, Ludovico Einaudi, Alessandro Mannarino, Pacifico, Francesca Michielin. Roba Machine – in programma anche il 6 e 25 maggio alle ore 21. La visione della performance è gratuita. Per informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo dedicato.