Fotografare per diletto, mostra di fine corso alla biblioteca

CORINALDO - Si terrà sabato 18 novembre alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Corinaldo, l'inaugurazione della mostra conclusiva del laboratorio di fotografia digitale "Fotografare per diletto" organizzato dalla locale sede dell'Unitre in collaborazione con il Comune di Corinaldo.

Iniziato nell'aprile di quest'anno con un incontro introduttivo sui principali aspetti tecnici e teorici della fotografia, tenuto dal responsabile del laboratorio Dott. Italo Pelinga, l'attività si è sviluppata attraverso l'esperienza pratica e il confronto attivo con il tutor e tra gli stessi partecipanti.

Sono state programmate alcune uscite sul territorio ciascuna dedicata ad un tema specifico scelto tra quelli di più comune interesse: il ritratto, la fotografia di un paesaggio urbano (Corinaldo), la fotografia in ambiente naturale e paesaggistico, che nel caso specifico ha inteso documentare l'alto grado di inquinamento da plastica del fiume Cesano, scelto per comodità di accesso e a solo scopo esemplificativo di una situazione purtroppo generalizzata. Si è voluto sviluppare quest'ultimo aspetto anche in continuità con altre iniziative dell'Unitre di Corinaldo quest'anno dedicate ad emergenze climatiche ed ambientali come quella per la sensibilizzazione sull'abbandono nell'ambiente dei mozziconi di sigaretta.

La mostra, che resterà visitabile fino al 9 dicembre prossimo con i medesimi orari di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale, lunedì, mercoledì, venerdì 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30, sabato 15.30 – 18.30. Si tratta di una selezione delle opere realizzate dalle partecipanti al laboratorio Lucia Aloisi, Paola Aloisi, Stefania Bizzarri, Maria Teresa Bolognini, Maria Ferroni, Valeria Gramolini, Marcella Manna, Carolina Manoni e Paola Polverari le quali hanno dato prova di aver raggiunto l'obbiettivo della "qualità fotografica" data dagli elementi espressivi che ognuna ha saputo evidenziare.