Fosforo into the wild: gli esperimenti sono un'avventura per i piccoli

Arriva sabato 12 e domenica 13 settembre la versione di Fosforo Into The Wild, tra natura e scienza, nella suggestiva cornice di Bosco Mio e di Casa San Benedetto, sulla strada delle Saline di Senigallia. Sarà l’occasione per trascorrere un fine settimana all’aria aperta, nel bel mezzo di laboratori didattici, spettacoli di scienza, presentazioni di libri e attività cui Fosforo ci ha abituato in tutti questi anni. Le attività sono interamente gratuite ma su prenotazione obbligatoria. Il programma dettagliato e le informazioni relative alle prenotazioni e alle attività si possono trovare sul sito di Fosforoscienza dove si può anche prenotare.

Fosforo Into the Wild è un’anteprima del progetto Cr.Esco, finanziato attraverso bando ministeriale EduCare che, grazie alla collaborazione con Fondazione Caritas di Senigallia, l’Associazione Sena Nova e l’Associazione Culturale Next, vedrà nuove attività didattiche dedicate a scuole e famiglie. Tutte immerse nella natura, nel cuore del bosco urbano del Ciarnin e della struttura solidale della Caritas.