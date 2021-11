Form, grande attesa per la Settima di Beethoven diretta dal maestro Bonato

La Settima Sinfonia di Beethoven si potrà ascoltare nel nuovo programma Beethoven 7 dei “Concerti d’autunno” della Form. Cinque date, dal 18 al 30 novembre nei teatri dei Comuni di Ancona, Macerata, Fabriano, Osimo e Jesi.

A dirigere l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, “colonna sonora delle Marche”, il Maestro Alessandro Bonato, direttore principale Form. La Settima di Beethoven viene anticipata dall’esecuzione del Concerto per violino e orchestra in mi min., Op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, uno degli evergreen dei repertori internazionali e uno dei capisaldi della letteratura per lo strumento, dove l’appassionato slancio romantico della melodia si fonde intimamente con la perfezione neoclassica della forma. Sul palco, insieme all’Orchestra, il violinista Gennaro Cardaropoli, considerato uno dei migliori giovani talenti dell’attuale panorama concertistico italiano.

Il debutto è in programma stasera, giovedì 18 novembre, alle 21 al Teatro Sperimentale di Ancona, quindi il 24 al Lauro Rossi di Macerata, il 26 al Gentile di Fabriano, il 28 a La Nuova Fenice di Osimo per concludere il 30 novembre al Teatro Pergolesi di Jesi. Biglietti disponibili online su Happy Tickets.