Alla scoperta delle peculiarità enogastronomiche del Mondo: Ancona ospita "Food & Drink"

Un viaggio nell’enogastronomia internazionale vivendo le atmosfere e gustando i sapori di varie nazioni del Mondo. Sono oltre 40 i bar, ristoranti e caffè che hanno aderito a Food&Drink, l’evento da Mare A-mare, che fa il suo ritorno ad Ancona il 29 e 30 settembre. L’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino, e che ha superato il traguardo dei 10 anni, vede la collaborazione del Comune di Ancona e il contributo della Camera di Commercio delle Marche. L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza degli assessori al Commercio Angelo Eliantonio e alle Politiche Giovanili Marco Battino.

Secondo la tradizionale formula di Food&Drink, i locali che hanno aderito all’iniziativa, proporranno menù e si caleranno nelle atmosfere del Paese scelto in abbinamento. L’invito è poi a diventare protagonista votando con un ‘like’ su Facebook e Instragram, la foto del locale preferito. «Questa iniziativa ci inorgoglisce – ha detto Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino – perché rappresenta un’eccellenza. Riuscire a far collaborare oltre 40 attività per promuovere oltre se stesse il territorio rappresenta uno degli obiettivi di Confartigianato» .

«Prevedere eventi settimanali con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, per rendere viva e attrattiva la città capoluogo, era una delle richieste avanzate in campagna elettorale, dunque non possiamo che dirci soddisfatti», ha spiegato Paolo Longhi, Presidente della Confartigianato territoriale di Ancona, sottolineando il valore del confronto e della sinergia di intenti. Luca Casagrande, Responsabile della Confartigianato territoriale di Ancona, ha evidenziato l’importanza del lavorare per fare rete e del valore inclusivo di iniziative come ‘Food&Drink’. «Si tratta di una manifestazione diffusa che invita le persone a spostarsi – ha dichiarato – e ad andare a scoprire tutta la città. Le attività che svolgono un ruolo fondamentale dal punto di vista dell’accoglienza e della promozione turistica, con i piatti che elaboreranno ci accompagneranno in un viaggio intorno al mondo».

«La manifestazione vuole mettere l’accento su un comparto che ha un importante impatto sull’economia, e nello stesso tempo valorizzare la qualità di ciò che viene servito, frutto di una ricerca di materie prime e artigianalità», ha detto Giulia Mazzarini, responsabile comparto Alimentare di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino. Programma e aziende aderenti nel sito www.laviamaestra.com, sulla pagina Facebook LaViaMaestraMarche e Instagram laviamaestramarche.