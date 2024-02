La fisica quantistica spiegata al circolo: appuntamento con il professor Bartoli

Domenica 25 febbraio 2024 alle ore 17, presso il Circolo Culturale Stamira Virescit in via Merloni 6/a di Ancona, si terrà una conferenza del professor Fabrizio Bartoli sul tema: “La Fratellanza Universale: da Platone alla fisica quantistica”.

Per secoli abbiamo immaginato che il concetto di fratellanza universale fosse una visione astratta, un buon principio filosofico ed etico, ma del tutto slegato dalla realtà di tutti i giorni. L’abbiamo considerato “facoltativo”, un’utopia che si scontra con le notizie che abbiamo ogni giorno dai mezzi di comunicazione, in un mondo contemporaneo afflitto da problemi come le guerre, la crisi ambientale, etc..

Eppure le nuove scienze da più di un secolo ci danno strumenti di comprensione che rivoluzionano la concezione classica e danno speranza per un mondo migliore. In particolare la fisica quantistica ci aiuta a capire che la “fratellanza universale” è la realtà fondamentale dell’universo, spiegata nel concetto di “entanglement” o “intreccio/rete” a dimostrazione che siamo tutti uniti da una matrice unica.

Questa scoperta scientifica, rivaluta le concezioni del passato, ad esempio di Platone, che nei suoi grandi insegnamenti ha spiegato l’Universo in termini proprio di “Matrice Universale”, con molte altre analogie che associano in modo sorprendente la filosofia antica alle nuove scienze. Il Prof. Bartoli ci mostrerà come l’universo e noi siamo un’unica, inscindibile cosa e i vantaggi per l’umanità ad accettare l’idea che siamo parte di un “tutto” che va salvaguardato. Ingresso gratuito. Posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: stamiravirescit.an@gmail.com"