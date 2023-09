La voce della Mannoia e il jazz di Danilo Rea: alchimia di musica alle Muse

Prezzo non disponibile

ANCONA - Ha già collezionato sold out a ripetizione con oltre 30 date da nord a sud, ed ora la magia di “Luce”, il live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management farà tappa nei teatri con tanti nuovi appuntamenti, tra cui quello al Teatro delle Muse di Ancona del prossimo 23 novembre alle 21.

Uno spettacolo in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora. I biglietti per il concerto di Ancona, organizzato da Elite Agency Group, sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it. Info: 0871 685020 www.elitegroup.it