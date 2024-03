Mercatino di vintage, collezionismo e artigianato. Torna "Curiosando" in piazza Cavour

ANCONA - Il mercatino del Vintage Curiosando, rinomato per il suo fascino intramontabile e la vasta selezione di pezzi unici, torna ad Ancona il 23 e 24 marzo con oltre 90 espositori. Questo storico mercato offre un'opportunità unica per gli amanti del vintage e per tutti coloro che desiderano immergersi nel ricco patrimonio storico del passato. Il Vintage Market non è solo un mercatino, ma un ritrovo per coloro che apprezzano l'importanza di conservare la memoria storica attraverso il recupero di opere d'arte, mobili, abbigliamento, accessori e oggetti che raccontano storie di epoche passate. Ogni pezzo è un prezioso frammento di storia, un simbolo tangibile della nostra eredità culturale da preservare e tramandare alle future generazioni.

«Il mercatino Curiosando è un'opportunità per la comunità di esplorare e riscoprire il passato attraverso oggetti che hanno resistito alla prova del tempo», afferma Maria Brandozzi, organizzatrice dell'evento. «Crediamo che il collezionismo non sia solo un hobby, ma un modo per connettersi con la nostra storia e per celebrare la bellezza e l'unicità delle opere d'arte e degli oggetti d'epoca». Il mercatino del Vintage Curiosando è un'esperienza che va oltre lo shopping. È un luogo dove gli appassionati possono incontrarsi, condividere le loro storie e le loro scoperte, e celebrare insieme la ricchezza del patrimonio storico che ci circonda.

