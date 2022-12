Il Gran Natale di Corinaldo

Gran fermento in vista del Natale a Corinaldo, uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring. Per accogliere cittadini e turisti si è realizzato un ricco programma di eventi, per vivere 30 giorni da non perdere nella Città Palcoscenico, dall’8 dicembre all’8 gennaio.



Sarà un mese ricco di appuntamenti, lungo vie e piazze del centro storico, con animazioni e spettacoli per le famiglie; a teatro, con spettacoli, concerti, film per grandi e piccini; in biblioteca, con letture e laboratori, con tante altre occasioni di incontro e festa.



La città splenderà con le luminarie nel centro storico e la tradizionale decorazione luminosa del maestoso cedro, a queste si aggiungono installazioni luminose a tema e la Casa di Babbo Natale.







PROGRAMMA COMPLETO



Giovedì 8 dicembre 2022



ore 17.00 Teatro Carlo Goldoni



Eccentrici Dadarò BABBO NATALE E LA NOTTE DEI REGALI – Spettacolo per bambini e ragazzi



Info e prenotazioni 338 6230078







Venerdì 9 dicembre 2022



ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni



CORINALDO RICORDA Mario Del Monaco e Athos Cesarini



Tenore Alessandro Moccia – Soprano Daniela D’Arminio – Pianoforte Alessio Paolizzi



Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078







Sabato 10 dicembre 2022



ore 17.00 Giardino Casa Leontina Capotondi Londei



IL NATALE SI ACCENDE



Accensione della suggestiva illuminazione dell’Albero



Concerto gospel con Miky C. and the Bright Gospel Voices



Il Magico Minicirco con giochi e animazione per bambini



Castagne e vin brulé in collaborazione con Associazione Pozzo della Polenta e Coldiretti Corinaldo



ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni



Benedicta Boccoli, Lorenza Mario, Stefano Artissunch LE PREZIOSE RIDICOLE



Info e prenotazioni 338 6230078







Domenica 11 dicembre 2022



LA FABBRICA DI BABBO NATALE



dalle ore 9.00 alle 19.00 Centro Storico



Mercatino di Natale



dalle ore 16.00 Centro Storico



Festa per grandi e piccini lungo le vie del borgo con elfi magici e personaggi di Natale, accompagnati dalle musiche degli zampognari



Laboratori per bambini a cura di Corilab, Associazione La Voce del Cuore, APS Per Terra



Esibizione del Gruppo Storico Araba Fenice



Castagne e vin brulé in collaborazione con ACLI Madonna del Piano e Coldiretti Corinaldo



dalle ore 16.00 Largo X Agosto 1944



Caro Babbo Natale…



La Casetta di Babbo Natale per le vostre letterine







Venerdì 16 dicembre 2022



ore 17.30 Polo Scolastico Corinaldo – Plesso “Guido degli Sforza”



Il Piccolo Coro di Natale



concerto dei bambini della Scuola dell’infanzia Andrea Veronica



ore 20.30 Teatro Carlo Goldoni



CIRCOLANDO



Spettacolo a cura bambini della Scuola dell’infanzia Tiro a Segno



Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078







Sabato 17 dicembre 2022



ore 17.00 Biblioteca Comunale – Palazzo Ma



NATALE POP UP



Laboratorio per bambini a cura di Isabel Permanyer



Info e prenotazioni 071 7978636







Domenica 18 dicembre 2022



LA FABBRICA DI BABBO NATALE



dalle ore 9.00 alle 19.00 Centro Storico



Mercatino di Natale



dalle ore 16.00 Centro Storico



Festa per grandi e piccini lungo le vie del borgo con elfi magici e personaggi di Natale, accompagnati dalle musiche degli zampognari.



Laboratori per bambini a cura di Corilab, Associazione La Voce del Cuore, APS Per Terra



Esibizione del Gruppo Storico Combusta Revixi



Mercatino dei piccoli delle Scuole dell’Infanzia



Castagne e vin brulé in collaborazione con Associazione Pozzo della Polenta e Coldiretti Corinaldo



dalle ore 16.00 Largo X Agosto 1944



Caro Babbo Natale…



La Casetta di Babbo Natale per le vostre letterine



dalle ore 16.00 Centro Storico



Tutti a bordo! L’allegro Trenino di Natale



ore 17.00 Biblioteca Comunale – Palazzo MA



Note di Natale – Laboratorio Musicale con Riciclato Circo Musicale a cura di ValMivola



Info e prenotazioni 071 7978636







Venerdì 23 dicembre 2022



ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni



Compagnia Almatanz



LO SCHIACCIANOCI



Spettacolo di danza. Produzione GDO Gruppo Danza Oggi



Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078







Domenica 25 dicembre 2022



ore 20.45 Teatro Carlo Goldoni



Il Cinema delle Feste



A CHRISTMAS CAROL di Robert Zemeckis (2009)



Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078







Lunedì 26 dicembre 2022



ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni



Concerto di Natale



Corpo Bandistico Città di Corinaldo



Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078







Mercoledì 28 dicembre 2022



ore 17.00 Biblioteca Comunale – Palazzo Ma



Giochi in famiglia e tombola dei bambini con dolci premi



Info e prenotazioni 071 7978636







Giovedì 29 dicembre 2022



ore 20.45 Teatro Carlo Goldoni



Il Cinema delle Feste



GLI ARISTOGATTI di Wolfgang Reitherman (1970)







Venerdì 30 dicembre 2022



ore 17.00 Biblioteca Comunale – Palazzo Ma



STORIE DEL BUON AUGURIO lettura animata con Alessia Canducci



Info e prenotazioni 071 7978636







Domenica 1 gennaio 2023



ore 17.00 Teatro Carlo Goldoni



Concerto di Capodanno – Movie Medley Big Band Manuele Montanari feat. Gabriele Mirabassi presentano MOVIE MEDLEY – Il grande jazz a Cinecittà



Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078







Martedì 3 gennaio 2023



ore 20.45 Teatro Carlo Goldoni



Il Cinema delle Feste



ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di Tim Burton (2010)







Mercoledì 4 gennaio 2023



ore 17.00 Sala Conferenze – Palazzo MA



Auguri sulle ali delle parole



Letture per tutte le età a cura di UNITRE Corinaldo



Info e prenotazioni 071 7978636







Giovedì 5 gennaio 2023



ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni



Rossini in Danza



Orchestra Sinfonica Rossini presenta CENERENTOLA



Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078







Venerdì 6 gennaio 2023



ore 9.00 Piazzale Gioco del Pallone



Camminata della Pasquella con stornelli e canti tradizionali a cura di APS Per Terra, Associazione GeSto



Info e prenotazioni App Per Terra



ore 16.30 Circolo ACLI Madonna del Piano



Festa della Befana



Tradizionale dono della calza ed estrazione di premi. Evento su prenotazione, posti limitati.



Info e prenotazioni 071 7976002 – 338 5080220







Domenica 8 gennaio 2023



ore 17.00 Teatro Carlo Goldoni



Simone Brunetti presenta L’ONIRONAUTA – Un clown che viaggia nei sogni



Spettacolo di clownerie



Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078



Ufficio IAT Tipica Corinaldo – Via del Corso 2



Tel. 071 798636 – email iat@corinaldo.it