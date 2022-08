La Campionaria torna alle origini: location storica e un evento dalle tre anime

Dal 26 agosto al 04 settembre (ore 17.00 / 24.00 - Ingresso gratuito) si svolgerà a Senigallia, parcheggio Stadio Bianchelli, la 30° edizione della Fiera Campionaria di Senigallia. Ideata e organizzata da CNA Territoriale di Ancona, con il patrocinio del Comune di Senigallia e il sostegno di Camera di Commercio unica delle Marche e del confidi Uni.Co, la Campionaria presenta alla città e all'intera regione un nuovo e rinnovato format. «La Campionaria di Senigallia torna con un format rinnovato ma con un forte radicamento alla tradizione – ha sottolineato il presidente CNA Senigallia, Carlo Schiaroli-. Il ritorno alla zona stadio, fortemente voluto dalla CNA e sostenuto dall’Amministrazione comunale è un segnale importante di sintonia con la città. Un evento che quest’anno affiancherà alle tante aziende espositrici che hanno rinnovato la fiducia nella fiera, un importante e nutrito programma di attività formative, di business e di intrattenimento».

«Come Città di Senigallia siamo orgogliosi che un evento come la Campionaria abbia raggiunto il traguardo importantissimo della 30esima edizione –ha continuato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti- . Un evento che siamo contenti di sostenere e che rappresenta per la città un importante palcoscenico per imprese e realtà artigianali del territorio. Ringraziamo quindi la CNA per la qualità e l’impegno nell’organizzare la manifestazione». «Saranno tantissime le novità di quest’anno – ha concluso Giacomo Mugianesi, segretario cittadino CNA -. Dalla mongolfiera ai medici in piazza, dagli incontri formativi alla rassegna letteraria. Un evento che evolve, dall’identità visiva fino ai contenuti. Una Campionaria che è pronta ad offrire ogni sera qualcosa di nuovo alla città».

Una nuova identità

Un luogo dinamico. Un brand dinamico. La prima novità che la Campionaria presenta è quella di una nuova identità visiva. Un cambio rispetto al passato nelle forme e nei colori e che presenta subito le tre anime del'evento: esposizione, divertimento, sperimentazione. Tre simboli (quadrato, cerchio, triangolo) che, combinati fra loro, restituiscono il nuovo logo della Campionaria, il quale non rimarrà mai uguale a se stesso: la combinazione delle tre forme, infatti, cambierà edizione dopo edizione, restituendo sempre un'immagine nuova. Un logo dinamico, come la Campionaria.

Un nuovo layout ed un ritorno alle origini

La seconda novità della Campionaria 2022 è il ritorno ad una location storica per l'evento: l'area dello stadio Bianchelli. Uno spazio strategico per l'esposizione, fornita di parcheggi ma a ridosso del centro storico. Un'area "riconosciuta" dalla città come sede naturale per la Campionaria. Ma oltre al ritorno al parcheggio stadio, la Campionaria quest'anno presenta un layout rinnovato dove a guidare il visitatore non sarà solamente la parte espositiva, bensì un vero e proprio percorso fra gli stand con al centro dell'area un padiglione dedicato agli eventi.

LAB - Eventi incontri e formazione

Non solo esposizione. Una delle più importanti novità della Campionaria 2022 e del suo nuovo format è l’introduzione, nei 10 giorni di svolgimento dell’evento di un nutrito programma di incontri e convegni. Si chiamerà LAB e sarà un padiglione posizionato al centro dell’area espositiva. Dentro sarà allestito un piccolo auditorium nel quale si alterneranno ospiti, formatori e professionisti per un programma di incontri aperti e gratuiti che vuole garantire alla città di “scoprire sempre qualcosa di nuovo.”

Il Programma dell’area LAB:

29/08 – Instagram POP – Ore 18.00

30/08 – Il gioco dei quattro cantoni – Ore 18.00

31/08 – Brand Festival Preview – Ore 18.00

01/09 – Conoscere Veramente le Comunità Energetiche – Ore 18.00

02/09 – Genitori 4.0: tra corretta alimentazione, benessere e genitorialità -Ore 18.00

03/09 – La bellezza della Terza Età – Ore 18.00

Espositori

La parte determinante e caratterizzante la Campionaria è e rimane la parte espositiva. Anche per l'edizione 2022, nonostante le tante difficoltà che le imprese stanno affrontando in questi periodi, saranno circa 50 le imprese che esporranno durante i 10 giorni dell'evento. A guidare le categorie degli espositori saranno i settori tradizionali come l'arredo casa e l'edilizia, i servizi per la cura della casa e della persona, ma anche le attività ludiche e per la salute. Non potranno mancare gli stand dedicati al food e ai prodotti enogastronomici locali e non solo. Ma la vera novità nell'area espositivo è senza dubbio la nuova e sperimentale area espositiva LAB dove si potranno trovare

8 imprenditrici e imprenditori delle Marche, 8 eccellenze artigiane della nostra regione. Un’esposizione straordinaria di 8 firme uniche del’artigianato “Made In Marche”: dal 26 agosto al 30 Agosto sarà il turno di Gaia Segattini Knotwear, Olivia Monteforte e Snualo, Rossocuore di Paola Brunello e Michela Mandolini con Chocolate for Family.

A seguire, dal 31 agosto al 04 settembre (h17.00 – 24.00) sarà il turno di Cristina Tajariol con il Piccolo Atelier, Laura Contri, Roberta Pinna con il brand Usines – étoile ed infine Roberto Grilli con il progetto di alimentazione per bambini Ninì.

Cultura e divertimento

Nella nuova Campionaria di Senigallia da quest’anno c’è spazio (tanto spazio!) per il racconto del territorio e delle sue memorie. Anche per i bambini.

Ecco un’altra novità importante, si chiama “Radici. Storie e memorie locali“, ed è una rassegna letteraria, realizzata in collaborazione con Ventura Edizioni e con Libreria Kamillo, con al centro libri e racconti legati al territorio, al passato di queste terre e quindi anche al suo futuro. Tutti gli appuntamenti di “Radici” si svolgeranno alle ore 21.30, nell’area LAB della Campionaria.

Il programma

26/08 – Germogli – Serata di letture per ragazzi – h 21.30

27/08 – Senigallia tra le storie – h 21.30

Letture per bambini a cura della Libreria Kamillo

01/09 – Le Radici del Moro – h 21.30

Presentazione del libro “Le Radici del Moro” di Fabrizio Petrolati.

02/09 – Non è l’America. Un viaggio nel cinema ambientato nelle Marche

Presentazione del libro “Non è l’America. Un viaggio nel cinema ambientato nelle Marche” di Andrea Laquidara.

03/09 – Delitti d’autore – h 21.30

Presentazione del libro: Delitti d’autore di Anna Pia Giansanti

04/09 – La restanza, il diritto di restare in periferia – h 21.30

Incontro e dibattito con:

Leonardo Animali autore di “La strategia dell’abbandono”;

Andrea Trolese autore di “L’Italia in pandamia”;

Sivlia Tamburiello e Miriam Rosa Togni autrice di “I muri del silenzio”;

28/08 - In Bocca al Luppolo - Preview - ore 21.30

Una serata di degustazione Birra&Cioccolato

30/08 Conversazioni di prossimità - ore 21.30

XXIV - Edizione del premio "Un Libro per l'ambiente"

31/08 - Aspettando Sudarìa - ore 19.30

Presentazione e lancio di Sudarìa, il primo festival di connessione culturale che mira a promuovere autori, artisti e musicisti del Sud, a Senigallia.

Il cielo sopra Senigallia

Sabato 27 agosto, sabato 03 settembre e domenica 04 settembre, dalle ore 19.30 circa con decollo dallo stadio Bianchelli, sarà possibile provare l’esperienza di un volo vincolato in mongolfiera. La mongolfiera, ancorata a terra, salirà fino ad un’altezza di circa 20 metri. Sarà quindi possibile salire all’interno del cesto della mongolfiera e scoprire un nuovo ed inedito punto di osservazione della città: guardandola dal suo cielo.

Un regalo alla città. Una nuova attrazione nei due fine settimana di svolgimento della Campionaria di Senigallia. Un progetto reso possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Senigallia, insieme al prezioso sostegno della BCC di Ostra e Morro D’Alba, Astea Energia, Pikta Studio e il confidi Uni.Co. Con la media partnership di Vivere Senigallia e con la disponibilità delle società sportive Vigor Senigallia e Senigallia Calcio.

Medici in "fiera" con VitAttiva

Anche la CNA Pensionati protagonista a La Campionaria di Senigallia con una nuova narrazione dell’età anziana attraverso una serie di “esplorazioni”, proposte di percorsi e di appuntamenti in ambito culturale, sociale e sanitario: ci si incontra, si parla, si ascolta.

Con “Vitattiva, Una Piazza Per La Longevità”, riattiveremo cuore, testa e gambe, con una campagna di sensibilizzazione sulla fragilità degli adulti anziani, inoltre, per scovare il potenziale di aiuto presente nei tessuti sociali delle nostre comunità, abbiamo voluto dar vita anche ad una forte solidarietà orizzontale con diverse realtà locali: lrccs INRCA di Ancona, Associazione Amici Del Geriatrico Inrca, Sanidoc, Legambiente e Uisp Marche allo scopo di migliorare e migliorarci nell’approccio alle problematiche del vivere quotidiano quando la fragilità fisica e relazionale inizia a muovere i suoi primi passi coinvolgendo l’agire di tutti.

Da martedì 30 agosto a domenica 4 settembre, dalle 17 alle 20 saranno presenti all’interno del nostro stand dei medici e dei professionisti sanitari dell’Istituto IRCCS INRCA di Ancona che in collaborazione con L’associazione Amici Del Geriatrico Inrca attiveranno delle iniziative di prevenzione delle principali malattie legate all’invecchiamento. Un’occasione importante di dialogo e di ascolto reciproco nella relazione di cura delle persone con fragilità.

Checkup gratuiti

30/08 – Dermatologia

31/08 – Cardiologia

01/09 – Geriatria

02/09 – Diabetologia

03/09 – Clinica Medica e Geriatrica

04/09 Neurologia

Per maggiori informazioni sull'evento e per seguire le iniziative giorno per giorno, www.campionariasenigallia.it