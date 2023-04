Fiera di San Ciriaco: il programma completo dalle bancarelle alla musica, passando per il food

ANCONA - Fiera di San Ciriaco, l'edizione 2023 sta arrivando: la grande fiera, in Viale della Vittoria, con Ambulanti e Sapori Tipici;I mercatini in corso Garibaldi, con Artigiani e Campionaria; San Ciriaco Street Food in Piazza Pertini, con punti ristoro e cibi di strada. La Fiera di San Ciriaco 2022 si svolgerà: da lunedì 1 maggio a giovedì 4 maggio, dalle ore 09.00 alle 24.00.

In Piazza Pertini, l’inizio delle attività viene anticipato di un giorno, anche all’ora di pranzo. Questi gli orari della Piazza: da domenica 30 aprile a giovedì 4 maggio: dalle ore 12.00 alle 24.00.